الرقابة المصرية توقف بشكل نهائي فيلم محمد رمضان وشيرين رضا وروبي

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 05:02 مساءً - أعلنت الرقابة المصرية على المصنفات الفنية إيقاف إنتاج عمل فيلم يحمل عنوان “بطل عادي” للفنان المصري ​محمد رمضان​، بشكل نهائي، ورفض الرقابة لسيناريو الفيلم جاء بسبب القصة والبطل بحد ذاته.

وصرح رئيس الرقابة على المصنفات الفنية المصرية، حول الموضوع قائلاً:” يظن البعض أن التصنيف العمري مرتبط بالمشاهد الجنسية فقط، لكن هناك أبعاداً أخرى، فمثلاً إذا كان الفيلم فيه عنف أو قضايا جدلية شائكة، أو أن يقوم نجم محبوب بدور شخصية إرهابية، فيتم محاكاته من قبل الجماهير، أو التعاطف معه، هنا يجب الانتباه حتى لا يتعرض الأطفال الذين يقلدونه لمشكلات كثيرة”.

وأضاف:”الفيلم يتناول قضية مهمة وهي الفتنة بين الأديان من خلال قصة حب تنشأ بين شاب مسلم وفتاة مسيحية، وتقرر هي اعتناق الإسلام كي تتزوج منه، وفي حالة تعديل هذه المشاهد ستحصل الشركة المنتجة على تصريح تصوير العمل”.

ويشار إلى أنه يشارك في الفيلم إلى جانب رمضان، الممثلتين ​شيرين رضا​ وروبي.