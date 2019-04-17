مالوما يحقق إنجازًا رقميًا قياسيًا في فترة قصيرة!

متابعة بتجـــــــــــــرد: تخطى كليب النجم الكولومبي العالمي مالوما الجديد HP الـ200 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الشهرين على طرحه عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
العمل يحقق نجاحًا منقطع النظير منذ إتاحة عرضه حيث يتصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في عدد كبير من بلدان العالم.
ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.
نفيد بالذكر أن مالوما فاز مؤخرًا بمعظم الإستفتاءات الجماهيرية التي تم ترشيحه فيها متفوقًا على عدد كبير من الفنانين الذين سبقوه إلى عالم الإحتراف، كما وحصل على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards 2018 لهذا العام.
لمشاهدة فيديو كليب HP:
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