نجل ريتا حايك يحقق انجازًا جديدًا

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Apr 17, 2019
نشرت الممثلة ريتا حايك صورة على حسابها الرسمي عبر موقع انستغرام تجمعها مع ابنها جورج، حيث ظهرت جالسة على الارض والى جانبها ابنها وهو يحبو أو يزحف في محاولة منه للتجول في المكان.
ريتا علقت على الصورة بما معناه ان جورج قام بإنجاز جديد.
نذكر ان “حايك” كانت قد وضعت مولودها الاول جورج في ديسمبر 2018 . وقد اكدت في احدى المقابلات الى ان كل ما تريده في هذه الفترة هو البقاء إلى جانب ابنها، فهو لا يزال طفلاً صغيراً وهو بحاجة إلى رعايتها واهتمامها.
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