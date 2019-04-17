كلوي كارداشيان بمنشورات غريبة على إنستغرام.. هل قصدت تريستان تومسون؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توجهت نجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة جمهورها حالتها والتي بدت غريبة بعض الشيء.

وشاركت كلوي البالغة من العمر 34 عامًا سلسلة من المنشورات الخفية لمتابعيها البالغ عددهم 93 مليونًا على إنستغرام، بعد أيام فقط من عودتها لحبيبها السابق تريستان تومسون.

ومن ضمن الصور المنشورة واحدة مكتوب عليها: "لا تقتل الناس بلطفك؛ لأن الجميع لا يستحقون لطفك، اقتل الناس بصمتك؛ لأن الجميع لا يستحقون انتباهك".

وفي منشور آخر، شاركت صورة بتعليق: "يكره الناس عندما تُظهر لهم كيف يشعرون بأنهم يعاملون بالطريقة التي يعاملونك بها"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وأثارت هذه المنشورات التساؤلات بشأن السبب من ورائها ولمن توجهها، وخاصة أنها تأتي بعد ورود أنباء عن عودتها لتومسون في حفل عيد ميلاد ابنتهما ترو يوم الأحد الماضي.

كان الحفل أول لقاءات الزوجين منذ التقارير المنشورة عن خيانته لها في فبراير / شباط الماضي مع الصديقة السابقة لكارداشيان "جوردين وودز".

حضر تريستان حفلة عيد الميلاد مع بعض الأصدقاء، وقال مصدر إن كلوي بدت متوترة بعض الشيء بشأن وجوده هناك وكان تفاعلهما ضئيلًا للغاية.