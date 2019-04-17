عابد فهد ما بين "دقيقة صمت" و"عندما تشيخ الذئاب".. هل ينجح في التحدي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعيدًا عن المنافسة التي يخوضها الفنان السوري عابد فهد عن فئة الدراما العربية مع أبناء بلده؛ ستكون مُنافسته مع نفسه من نوع مختلف، حيث من المقرر ان يُعرض له في الموسم الرمضاني عملان؛ الأول ينتمي لفئة الدراما العربية "دقيقة صمت" والثاني جزء من الحملة التي تقودها شركات الإنتاج السورية من أجل إعادة ألقها، وذلك عبر"عندما تشيخ الذئاب".

وطرح مؤخرًا البوستر الخاص بمسلسل "دقيقة صمت" مع الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، بالإضافة إلى عدد من نجوم سوريا أبرزهم فادي صبيح وخالد القيش.

ونشر اليوم إياد الخزوز الإعلان التشويقي الخاص بمسلسل "عندما تشيخ الذئاب"، وكشف البرومو أن الجمهور على موعد مع عمل مميز ومختلف، يضاهي الأعمال السورية القديمة، خصوصًا مع وجود عدد من الأسماء الضخمة مثل سمر سامي، سلوم حداد، أيمن رضا، محمد حداقي، مرح جبر وآخرين، بالإضافة إلى القصة المأخوذة عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب جمال ناجين.

وبهذا فإن جمهور الفنان السوري عابد فهد والذي أدى الكثير من الأدوار المميزة في المواسم الرمضانية الماضية، مثل "طريق"، و"الولادة من الخاصرة؛ على موعد مع عملين مميزين، فيما يخوض فهد تحديًا صعبًا لإنجاحهما أو أحدهما على أقل تقدير.