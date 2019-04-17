من عليا بهات إلى آيشواريا راي.. شاهدي نجمات بوليوود بالأزرق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يلفت مشاهير ونجمات بوليوود الأنظار دائمًا بنجاحاتهم وإطلالاتهم، وفي كل موسم يسيطر لون معين على أزياء نجمات بوليوود اللاتي يتميز أسلوبهن بالجرأة والجاذبية.

ومن بين مختلف الألوان، يسيطر اللون الأزرق الزاهي على إطلالات جميلات بوليوود هذا الموسم، فمن عليا بهات إلى سوناكشي سينها، نقدم لكِ أبرز إطلالات نجمات بوليوود بالأزرق:

عليا بهات

لفتت الممثلة الهندية الشابة الأنظار أثناء حضورها حفل زفاف صديقتها "ديفيكا أدفاني"، حيث كان الأزرق الزاهي بطل إطلالتها بذلك الساري الأنيق من توقيع "مانيش مالهوترا".

سونام كابور

كثيرًا ما تكون الجاذبية والجرأة عنوان إطلالات سونام كابور، وهذه الإطلالة هي الدليل، إذ ارتدت سونام "بليزر" مميزًا من ماركة "دالود تيبيليسي"، ونسقته مع تنورة ذات شق عال وبوت أسود، في تصميم ومزيج ألوان أضفيا مزيدًا من الجاذبية لإطلالتها.

سوناكشي سينها

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في أحدث إطلالة لها أثناء جولة ترويجها لفيلمها المنتظر "كالانك"، لفتت سوناكشي الأنظار بذلك الفستان الجذاب، والذي تزين بالبايت والريش باللون الأزرق الزاهي، بينما أضفت لمسة كلاسيكية إلى إطلالتها بتلك التسريحة الأنيقة.

كانيكا كابور

بالإضافة إلى صوتها الرائع، تتميز المغنية كانيكا كابور بأناقة إطلالتها، وخاصة في ذلك الساري الأزرق المميز من تصميم "ماصابا غوبتا"، وأضافت إليه إكسسوارًا مميزًا ذا لمسة من الستايل الهندي التقليدي.

إيشواريا راي باتشان

من التقليدية إلى الأنيقة العصرية، لا يمكن مقاومة جمال وأناقة إطلالات إيشواريا، وكانت أحدث إطلالاتها بالأزرق، خلال حفل زفاف "أكاش أمباني" الأسطوري، وارتدت ذلك الساري الخلاب من تصميم "مانيش مالهوترا".