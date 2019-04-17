شيرين عبد الوهاب تنتظر نتيجة التحقيق في قضية البحرين.. والموسيقيين:" لم نحدد موعد الجلسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة النقيب الفنان هاني شاكر، لم يحدد بعد موعد إعلان القرار الخاص بالتحقيق الذي تم مع الفنانة شيرين عبد الوهاب .

وقال مرتضى في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لم نحدد موعد جلسة اجتماع مجلس الإدارة، الذي من المقرر أن تتم خلاله مناقشة القرار، بعد خضوع شيرين للتحقيق الأربعاء الماضي أمام اللجنة التي ترأسها المستشار عبد الرحمن سعد من مجلس الدولة، وعضوية د.علاء سلامة رئيس لجنة العمل بالنقابة والمايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، والمستشار علاء عامر والمستشار سعد المتولي ".

ومن جهته قال د.حسام لطفي (محامي شيرين):"وفقًا لما كنا نعلمه كان من المقرر أن تكون هناك جلسة مداولة اليوم الأربعاء لأعضاء لجنة التحقيق لاتخاذ قرارًا بحفظ القضية أو الإحالة، ولم يكن مطلوبًا من شيرين الحضور".

يذكر أن شيرين ذهبت الأربعاء الماضي 10 أبريل، إلى نقابة المهن الموسيقية وخضعت للتحقيق أمام لجنة ترأسها المستشار عبد الرحمن سعد من مجلس الدولة وضمت الدكتور علاء سلامة رئيس لجنة العمل بالنقابة وأحمد رمضان سكرتير عام النقابة، والمستشارين علاء عامر وسعد المتولي، بتهمة التطاول على مصر بعد تصريحها في حفل بالبحرين:" أتكلم هنا براحتي لو اتكلمت في مصر اتحبس

