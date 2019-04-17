كاريكا يكذب مطربة جزائرية اتهمته بالتحرش: لماذا لم تتحدث طيلة 6أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت المطربة الجزائرية ياسمين نيار إنها ستتقدم ببلاغ لنقابة المهن الموسيقية تتهم فيه "كاريكا" بالتحرش بها.

وفي تصريح خاص لمصراوي، اتهم الفنان عصام كاريكا ياسمين نيار بالـ"نصب"، وقال: ما حدث إنها اتفقت معه على أغنية، وبعدما انتهى منها قالت إنها لا تملك باقي المبلغ المتفق عليه.

وتابع: "قالتلي خلي معاك التنازلات، ولما أرجع بلدي هبعت الـ5 آلاف دولار باقي المبلغ، وقُلت خلاص هي في غربة، ووافقت إنها تكمل الفلوس لما ترجع".

واستكمل: "بعد رجوعها لبلدها، طالبتها على مدار 6 أشهر بدفع باقي المبلغ، وفي كل مرة تتحجج بظروف مختلفة، ومنذ شهر فوجئت بها تقول إنها دفعت 3 آلاف دولار، ولن تدفع الـ5000 باقي المبلغ".

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وأضاف: "قُلتلها مينفعش، والناس خدت فلوسها وأنا دفعت أصلا من جيبي، قالتلي لا هو كده، وخلت محاميها اللبناني يكلمني، قولتله هي أصلا خدت الموسيقى".

وعن اتهامها له بالتحرش، قال: "اتهمتني في البداية بأنني أريد أخذ ضعف المبلغ، وحينما كذبت الأمر بالمستندات، فكرت مع محاميها باتهامي بالتحرش، وقالت إنني تحرشت بها في السيارة".

وتابع: لو كان الأمر صحيحًا، فكيف اتهمتني في البداية بمضاعفة المبلغ، وحينما لم تفلح اتهمتني بالتحرش، ولماذا لم تتحدث على مدار 6 أشهر.

واختتم حديثه قائلًا: "أنا رافع قضية، وباقي لي 5 آلاف دولار، وهي خدت المزيكا، لكن التنازلات معايا متقدرش تعمل حاجة".