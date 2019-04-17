محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت المطربة الجزائرية ياسمين نيار إنها ستتقدم ببلاغ لنقابة المهن الموسيقية تتهم فيه "كاريكا" بالتحرش بها.
وفي تصريح خاص لمصراوي، اتهم الفنان عصام كاريكا ياسمين نيار بالـ"نصب"، وقال: ما حدث إنها اتفقت معه على أغنية، وبعدما انتهى منها قالت إنها لا تملك باقي المبلغ المتفق عليه.
وتابع: "قالتلي خلي معاك التنازلات، ولما أرجع بلدي هبعت الـ5 آلاف دولار باقي المبلغ، وقُلت خلاص هي في غربة، ووافقت إنها تكمل الفلوس لما ترجع".
واستكمل: "بعد رجوعها لبلدها، طالبتها على مدار 6 أشهر بدفع باقي المبلغ، وفي كل مرة تتحجج بظروف مختلفة، ومنذ شهر فوجئت بها تقول إنها دفعت 3 آلاف دولار، ولن تدفع الـ5000 باقي المبلغ".
وأضاف: "قُلتلها مينفعش، والناس خدت فلوسها وأنا دفعت أصلا من جيبي، قالتلي لا هو كده، وخلت محاميها اللبناني يكلمني، قولتله هي أصلا خدت الموسيقى".
وعن اتهامها له بالتحرش، قال: "اتهمتني في البداية بأنني أريد أخذ ضعف المبلغ، وحينما كذبت الأمر بالمستندات، فكرت مع محاميها باتهامي بالتحرش، وقالت إنني تحرشت بها في السيارة".
وتابع: لو كان الأمر صحيحًا، فكيف اتهمتني في البداية بمضاعفة المبلغ، وحينما لم تفلح اتهمتني بالتحرش، ولماذا لم تتحدث على مدار 6 أشهر.
واختتم حديثه قائلًا: "أنا رافع قضية، وباقي لي 5 آلاف دولار، وهي خدت المزيكا، لكن التنازلات معايا متقدرش تعمل حاجة".
كانت هذه تفاصيل خبر كاريكا يكذب مطربة جزائرية اتهمته بالتحرش: لماذا لم تتحدث طيلة 6أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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