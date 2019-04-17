أصالة تقترب من تحقيق 6 ملايين مشاهدة لـ" بنت أكابر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
اقتربت المطربة أصالة من تحقيق 6 ملايين مشاهدة لكليب "بنت أكابر" عقب طرحه على موقع يوتيوب 10 أبريل الجاري، ونال الكليب إعجاب جمهورها.
الأغنية من كلمات: أبو نعمة، ألحان: محمود الخيامي، وتوزيع على فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.
يذكر أن آخر أعمال أصالة أغنية "الحقيقة" التي اقتربت من تحقيق 8 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع فيديوهات الشهير "يوتيوب.
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