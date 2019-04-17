ناصيف زيتون وشارموفرز وأوتوستراد في طابا ترويجًا للسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
يغني فريق شارموفرز بمشاركة فريق أوتوستراد في طابا ضمن فعاليات مهرجان طابا الغنائي، الذي يقام للعام الثالث على التوالي.
ويشارك في المهرجان المطرب اللبناني ناصيف زيتون في حفلته الأولى بمصر، ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات في الخامس والعشرين من أبريل الجاري وتنتهي في الثامن والعشرين وذلك تنشيطا للسياحة.
وتقدم شارموفرز لجمهورها العرض اللايف الأول لألبوم "انفصام"، بعد غياب قرابة 4 سنوات عن أول ألبوماتها "بارانويا"، ويضم 9 أغاني، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التي شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى.
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