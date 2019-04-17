شيماء سيف تشارك في مهرجان الشارقة القرائي للطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الفنانة شيماء سيف، في ندوة على هامش مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بالإمارات العربية المتحدة.

وتقام الندوة في قاعة الفكر، من الشابعة وحتى الثامنة مساءً، تتحدث فيها عن أعمالها التي الموجهة للأطفال، تحت إشراف شيخة المطيري.

شيماء سيفف تشارك في مسلسل "الزوجة 18" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة حسن الرداد، سلوى خطاب، محمود الليثي.