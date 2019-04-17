شاهد: بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت الممثلة رغدة

ظهرت ​الممثلة السورية رغدة​، برفقة الممثلة المصرية ​حنان مطاوع​ والممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​، خلال تناولهن العشاء معاً في أحد المطاعم. وقد أثارت الصورة التي نشرتها مطاوع، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مع رغدة ونجم الدين جدلاً كبيراً، خصوصاً بعد الغياب الطويل لرغدة عن الظهور، حيث كان آخر عمل درامي له هو مسلسل “الشك”، والذي عرض في رمضان 2013.

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