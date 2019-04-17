حققت المطربة أصالة نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الجديدة "بنت أكابر" حيث حققت 6 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب منذ طرحها 10 أبريل الجاري، ونال موقع الفيديوهات يوتيوب منذ طرحها 10 أبريل الجاري، ونالالكليب إعجاب جمهورها. بنت اكابر من كلمات: أبو نعمة، ألحان: محمود الخيامي، وتوزيع على فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تكسر حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة بأغنية بنت أكابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.