كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مي عز الدين تعتذر بعد طرح بوستر "البرنسيسة بيسة"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفنانة مي عزالدين، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن البوستر الأول لشخصية بيسة في مسلسلها "البرنسيسة بيسة"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل والذي تقدم فيه شخصيتين الجدة والحفيدة.

وعلقت "مي" على الملصق الدعائي للمسلسل قائلة: "أسفة يا بيسة إني نزلت بوستر الأول بس إنتي عارفاها بقي ست قادرة،.. عموماً عشان مفيش حد يبقي أحسن من حد ليكي واحد تاني كمان هينزل غير ده يعني يبقي ليكي ٢ وهي بوستر واحد كفاية إنها نزلت الأول".

مسلسل "البرنسيسة بيسة" من بطولة مي عز الدين، سوسن بدر، إيمان السيد، محمد أنور، سليمان عيد، وحسام داغر، ومن تأليف مصطفى عمر وهاشم فاروق، وإخراج أكرم فريد.