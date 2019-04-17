كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق عمل "أبو العروسة" لـ"الخليج 365 الفني": مستعدون للجزء الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الكاتب والمؤلف هاني كمال، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" عن ترحيبه بكتابة جزء ثالث من المسلسل الشهير "أبو العروسة" الذي حقق نجاحا مشهودًا بموسميه الأول والثاني، موضحا أن الكلمة الأولى والأخيرة تكون للجمهور، إضافة لشركة الإنتاج، التي تتخذ هذا القرار، فإذا طلبت منه كتابة جزء جديد للمسلسل سيرحب بالفكرة.

وفي ذات السياق أكد مخرج العمل كمال منصور، أن المسلسل بات حديثا للجمهور المصري، وارتبطوا بالشخصيات التي ظهرت بالمسلسل وخصوصًا شخصية "عبدالحميد" التي أداها الفنان سيد رجب، معربًا عن استعداده الكامل لإخراج جزء جديد من المسلسل ولكن في انتظار قرار الشركة المُنتجة.

أما الفنان سيد رجب، فأعرب عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي مازل يتلقاها حتى الآن حول شخصيته بالمسلسل، فبات الجمهور يناديه بـ"عبدالحميد"، ويرحب أيضا سيد رجب، بإنتاج أجزاء جديدة من المسلسل، طالما أنه حقق هدفا أسريا واجتماعيا، ونبه الناس إلى ضرورة الحفاظ على الترابط الأسري ولم شمل العائلة، موضحا أنه سعيدًا بنجاح المسلسل في إيصال رسالة للشعب المصري وهي الحفاظ على العائلة والأسرة.