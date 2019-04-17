كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاء عامر تطرح برومو "السر" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت الفنانة وفاء عامر، الإعلان الدعائي، البرومو الدعائي الخاص بمسلسل "السر" وظهرت من خلاله وهي تقوم بالدعاء على نجلها في أحد المنازل الشعبية، وعلقت على المقطع الذي نشرته وقالت: "مسلسل السر في رمضان ٢٠١٩ إن شاء الله.. رمضان يجمعنا".

مسلس"السر" بطولة نخبة من نجوم الفن أبرزهم حسين فهمي، ونضال الشافعي، ومايا نصري، وريم البارودي، ونور الكاديكي، ومنة جلال، وألفت عمر، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي.