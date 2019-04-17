كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 12:53 مساءً - علقت الممثلة العالمية من اصول لبنانية ​سلمى حايك​ والتي رشحت لجائزة الأوسكار سابقا، على تبرع زوجها الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بمبلغ 100 مليون دولار لاعادة اعمار وترميم كاتدرائية نوتردام بعد الحريق الذي نشب فبها ودمر جزء كبير منها فنشرت صورة لكاتدرائية نوتردام عبر حسابها الرسمي وكتبت: ” إنه لأمر ملهم أن نرى قوة فرنسا وروحها ، وأن نتحد من أجل إعادة بناء تراثها”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلمى حايك تعلق على تبرع زوجها بـ100 مليون دولار لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.