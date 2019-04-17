طفل بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين يجلب لهما عرضاً بمبلغ خيالي

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 12:53 مساءً - بعد أيام على ولادة الطفل الأول للممثلين التركيين ​بوراك أوزجيفيت​ و​فهرية أفجين​ الذي أطلقا على اسم “كاران”، ومع إعلانهما إلى أنهما لن ينشران صورة للصغير في الوقت الحالي، تلقى الثنائي الشهير عرضاً من شركة عقارات قطرية وأوزباكستانية لالتقاط صورة للعائلة بوراك وزوجته وابنهما وتكون أوّل صورة تنشر للطفل الصغير، على أن تعلّق على لوحات إعلانية كبيرة، وسيحصل بوراك مقابل هذه الصورة على مليوني ليرة تركية، بالإضافة إلى شقة سكنية باسم طفله الصغير في المشروعات الجديدة للشركة.

وبحسب موقع “cnnturk” سينتظر الثنائي بوراك وفهرية أن يتمّ طفلهما 40 يوماً وسيتشاوران مع عائلتيهما لاتخاذ القرار سواء قبول أو رفض العرض.