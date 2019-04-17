شاهد.. 8 صور من عطلة لجين واسيل عمران في المالديف

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 12:53 مساءً - فى بداية الصيف اختار مشاهير الخليج بعض من الجزر لبدأ العطلة الصيفية والاستجمام الهادئ فى أنحاء الجزر، على خطى الدكتورة خلود وزوجها أمين والدكتور مجد ناجى وأسرته اختارت الإعلامية السعودية لجين عمران أيضا جزر المالديف لقضاء رحلة عائلية.

وظهرت الفنانة أسيل عمران مع أختها الكبرى فى لقطات عفوية توحى مدى انسجامهما بالمكان ومدى استعدادهما لاكتشاف كل ما وجديد هناك.

ومن خلال هذه الصور يمكن تلخيص الجولة الصيفية الخاصة بالجميلتين لجين واسيل عمران وأسرتيهما.