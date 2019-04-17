كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 12:53 مساءً - اتهمت امرأة باكستانية ضابط الشرطة بالتعدي باغتصابها وذلك خلال مجيئها الى المركز للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب من قِبل رجلين معًا.
وروت المراة تفاصيل الحادث وقالت إنها تقدمت ببلاغ بشأن تعرضها للاغتصاب في مركز شرطة مدينة شرق أحمدبور الباكستانية، وبعد ذلك استدعاها الضابط بحجة تسجيل أقوالها،ثم أخذها إلى أحد المنازل واعتدى عليها.
اضافة الى ذلك صوَّر الضابط اعتداءَه عليها وهدَّدها بفضحها إذا أبلغت عنه وفقًا لما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية التي أفادت أيضاً ان مساعد المفتش المتهم قد تم القبض عليه وتم بِدء التحقيق معه بشأن الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ذهبت للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب.. فاغتصبها ضابط الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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