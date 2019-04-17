انت الان تتابع تفاصيل خبر "نتفليكس" تستقطب 9.6 ملايين مشترك جديد في 3 أشهر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 12:48 مساءً - أعلنت شبكة "نتفليكس" ارتفاع عدد مشتركيها إلى مستوى قياسي جديد خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري.

وقالت "نتفليكس" إن عدد مشتركيها زاد بنحو 9.6 ملايين في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، بحسب موقعها الإلكتروني.

وسجلت شركة خدمات البث التلفزيوني والعروض الأصلية أرباحاً بنحو 344 مليون دولار، و 76 سنتاً للسهم في الربع الأول من 64 سنتاً للسهم قبل عام.

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في حين وصلت إيراداتها إلى 4.5 مليار دولار في الربع الأول من 2019 مقارنة بـ 3.7 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت التوقعات تشير إلى تحقيق "نتفليكس" أرباحاً بنحو 58 سنتاً للسهم وإيرادات بنحو 4.5 مليار دولار في الربع الأول.

ونتفليكس شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنغز ومارك راندولف في 29 أغسطس 1997، في سكوتس فالي بكاليفورنيا، تتخصص في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد، وفي عام 2013 توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت.

