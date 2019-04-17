ناصيف زيتون نجم أعياد بيروت للعام الثاني على التوالي!

متابعة بتجــــــــــــرد: ضمن إطار جدوله الصيفي، وللعام الثاني على التوالي، سيكون للنجم ناصيف زيتون محطّة فنيّة مهمّة ضمن فعاليات “أعياد بيروت” في لبنان.

ومن المقرر أن يلتقي ناصيف زيتون الجمهور في لبنان بحفل غنائي ضخم يحييه ضمن مهرجان “أعياد بيروت” مساء 14 تموز/يوليو المقبل.

ناصيف زيتون سيقدّم خلال الحفل الجماهيري المنتظر مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة وصولًا إلى أغاني ألبومه الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن ناصيف زيتون يطلق أغاني ألبومه الجديد والثالث في مسيرته الفنية، وفق خطة تسويقية مميّزة تلقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومحبّيه في الوطن العربي.