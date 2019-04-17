كيف ردّت سلمى حايك على تبرّع زوجها لإعادة بناء “نوتردام”؟

متابعة بتجـــــــــرد: علّقت الممثلة العالمية سلمى حايك على تبرع زوجها الفرنسي بمبلغ 100 مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس. وقالت سلمى حايك: “إنه لأمر مُلهم أن نرى قوة فرنسا وروحها، وأن نتحد من أجل إعادة بناء تراثها”. وتعهد الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو بتقديم 100 مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي تعرضت لتدمير جزئي بسبب حريق هائل على سطحها.

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