بالصورة .. جوهرة تحتفل بقدوم الصيف

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بعد الحكم عليها بسنة مع الأشغال الشاقة، يبدو أن الراقصة جوهرة لا تعير الموضوع إهتماما، وتقوم بنشر صور لها يوميا بأعمال مختلفة غير الرقص.

ونشرت جوهرة صورة لها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وارتدت فيها نظارة شمس، وكانت ترتدي "مايوه بكيني" مع وضع قطعة من القماش الشفاف فوقه، وظهر أجزاء من جسدها بطريقة مثيرة.

وظهرت جوهرة في الصورة وهي ممسكة كتاب، ورفعت شعرها لفوق مع انسدال الغرّة، وقد توالت التعليقات على الصورة بشدة من متابعيها بنصحها أن الجو مازال باردا وأنها عليها أن تهتم أكثر بصحتها بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي عانت منها.