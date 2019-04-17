دنيا سمير غانم بـ3 شخصيات مُختلفة في رمضان.. وتختارُ اسمًا غريبًا لمسلسها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثبتتْ الفنانة، دنيا سمير غانم، أنّها نجمة مميّزة، وتمتلك موهبة كبيرة، مؤكّدة، أنْ لا علاقة لوالديها، الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، بتواجدها في عالم الفنّ.

وقدّمتْ دنيا، خلال الأعوام الماضية، عددًا من الأعمال الفنية الناجحة، والمتنوّعة ما بين الكوميديا والتراجيديا، إلا أنّها توجّهتْ في الفترة الأخيرة، نحو الكوميديا بشكل خاصّ، خصوصًا في المُسلسلات.

واستطاعتْ الفنانة المصرية، حجز مكان خاصّ لها، في كلّ موسم رمضانيّ، بعد نجاحها في اعمالها الأخيرة "لهفة"، "نيللي وشيريهان"، "في اللالالاند".

وبالرّغم من غيابها عن الموسم الماضي، إلا أنّها ستعود في رمضان 2019، بفكرة جديدة ومختلفة، إذْ ستقدّم دنيا 3 قصص مُختلفة لـ3 شخصيات، كلّ قصة في 10 حلقات.

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والطّريف في الفكرة، أنّ دنيا اختارتْ اسم المسلسل الأوّل للقصّة الأولى، والمسلسل الثاني للقصّة الثانية، والأمر نفسه ينطبق على قصّة الشّخصيّة الثالثة.

هذا، وطرحتْ دنيا سمير غانم، إعلانً تشويقيًا خاصًا بالمسلسل، يُشبه فكرته، تظهر فيه بـ3 شخصيات. ولاحظ الجمهور أنّ دنيا اختارتْ شخصية لهفة، التي سبق وأنْ قدّمتها في إحدى أعمالها من أجل المسلسل الثاني.

ومن المقرّر أنْ يضمّ العمل عددًا من النجوم، بالإضافة لضيوف الشّرف، وهو من إخراج، خالد الحلفاوي.

فهل تنجح الفنانة، دنيا سمير غانم، هذا العام، وتحقّق النّجاح الذي حقّقته في أعمالها السّابقة، وهل تلقى الفكرة رواجًا كبيرًا عند الجمهور العربيّ؟