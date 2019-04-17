متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهى الفنان، نادر الأتات، من تصوير عمله الجديد "حالة فوضى"، تحت إدارة المخرج، سعيد الماروق، مؤكّدًا، أنّه سيظهر بصورة جميلة سوف تحقّق بصمة مميّزة على السّاحة الفنيّة.
كما كشف الأتات، خلال لقائه مع "فوشيا"، عن سبب اعتماده على "لوك" جديد، فاجأ به الجمهور، متحدّثًا عن مدى تأثيره على المُعجبات به، متطرقًا في الوقت نفسه، للحديث عن عمله الجديد، الذي يستعدّ له.
المزيد، عبر الفيديو التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر نادر الأتات يظهرُ بـ"لوك" جديد.. ويكشفُ لـ"فوشيا" السرّ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.