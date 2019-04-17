نادر الأتات يظهرُ بـ"لوك" جديد.. ويكشفُ لـ"فوشيا" السرّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهى الفنان، نادر الأتات، من تصوير عمله الجديد "حالة فوضى"، تحت إدارة المخرج، سعيد الماروق، مؤكّدًا، أنّه سيظهر بصورة جميلة سوف تحقّق بصمة مميّزة على السّاحة الفنيّة.

كما كشف الأتات، خلال لقائه مع "فوشيا"، عن سبب اعتماده على "لوك" جديد، فاجأ به الجمهور، متحدّثًا عن مدى تأثيره على المُعجبات به، متطرقًا في الوقت نفسه، للحديث عن عمله الجديد، الذي يستعدّ له.

المزيد، عبر الفيديو التالي: