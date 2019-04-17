بعد اتّهام أصالة بسرقة لحن "بنت أكابر".. طوني قطان يرد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد المطرب الأردنيّ، طوني قطّان، اعتزازه واحترامه للمطربة السورية أصالة، والملحن المصريّ، محمود الخيّامي، رغم حالة الجدل، التي أُثيرتْ بشأن سرقة لحن أغنية "بنت أكابر"، مع لحن أغنيته "يلي بتحب النعنع".

وأضاف طوني قطّان، في مقابلة تلفزيونية: "سواء كان الأمر متعمدًا أم غير متعمد فأنا لستُ غاضبًا مما حدث".

وأكد قطّان، أنّ أغنية "ياللي بتحب النعنع"، ناجحة ووصلتْ مشاهدتها قرابة الـ70 مليون مشاهدة، وربّما تأثّر بها أيّ شخص، منوهًا إلى أنّ اختلاف اللّحن بين أغنية أصالة، وأغنيته بسيطًا.

Advertisements

من جانبه، أكّد الملحن المصريّ، محمود الخيامي، أنّه فرح مثل الأطفال الصّغار، بعد موافقة أصالة، على غناء لحنه، موضحًا، أنّه من محبيها، وأغانيها في تفاصيل حياته.

وأكّد "الخيّامي"، أنّ اختياره لكلمات الأغنية، جاء عن طريق الصّدفة، حيث كان مؤلّف الأغنية، محمد أبو نعمة، قد وضعها عبر حسابه في "فيسبوك"، متابعًا: "أخذت الأغنية ولحنتها رغم أن أبو نعمة، لم يتوقع أنها يمكن أن تكون أغنية".

يُذكر، أنّ أصالة طرحت مؤخرًا، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بنت أكابر"، والتي جاءت باللّهجة الصعيدية المصرية، في لون جديد على المطربة السورية، وهي من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة، ولحن محمود الخيّامي.