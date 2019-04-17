شكرا لقرائتكم الموسم الأخير من "غيم أوف ثرونز" ينطلق اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدأ اليوم الأحد عرض الموسم الثامن والأخير من مسلسل "غيم أوف ثرونز" عبر محطة "إتش. بي. أو" الأميركية مع توقع مفاجآت كثيرة قد تثير فرحة ملايين من عشاق هذا العمل أو خيبة أملهم.

فالسؤال الأهم المطروح هو من سيسيطر على منطقة ويستيروس في هذا العمل المتخيل الذي تدور أحداثه في القرون الوسطى؟

ويناقش عشاق هذا المسلسل منذ أشهر طويلة النهاية المحتملة لهذا العمل الذي يُعتبر من الأهم في تاريخ التلفزيون مع موسم أخير تكلف فيه الحلقة الواحدة 15 مليون دولار على ما ذكر موقع مجلة "فراييتي" المتخصصة.

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ويضم الموسم الجديد ست حلقات، يبدأ عرضها الأحد في الولايات المتحدة عبر محطة "إتش. بي. أو" بالكابل.

ومنذ العام 2011 عُرضت 67 حلقة من هذا المسلسل الذي يستند إلى كتب "جورج ر. ر. مارتن".

وأجواء المسلسل قاتمة ومعقدة جدا وفيها الكثير من العنف. ولم يكن يُتوقع له هذا النجاح الجماهيري الباهر، إلا أنه تمكن بفضل طابعه الملحمي وبعده الإنساني العميق من جذب جمهور واسع.

ونال المسلسل 47 جائزة من جوائز "إيمي" التلفزيونية الأميركية وهو عدد قياسي.