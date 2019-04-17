شكرا لقرائتكم سمية الخشاب تكشف كواليس طلاقها: "بمثابة الرزق للمرأة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن العديد من الكواليس الخاصة بانفصالها وطلاقها من المطرب أحمد سعد، ذلك الأمر الذي جاء بمثابة الصدمة للجمهور.

وفي لقاء مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر" أكدت سمية الخشاب أنها بعد عام واحد من وقوع الزواج اتخذت قرارها بالانفصال.

وأشارت إلى كون القرار الذي تم تنفيذه قبل أسبوعين، اتخذته هي قبل أشهر، واعترفت بكونها ظلت لما يقرب من 6 أشهر تختبر الأمر وتحاول التوصل إلى قرار مناسب لما حدث.

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وأوضحت الفنانة المصرية أن الطلاق "رغم كونه أبغض الحلال لكنه يظل حلالاً"، معتبرة أنه في بعض الأحيان يكون بمثابة الرزق للمرأة.

كما كشفت عن كونها قررت ألا تتبع قلبها وعواطفها في هذا الأمر، وقررت أن تطبق ما يمليه عليها عقلها لذلك كان قرارها النهائي الانفصال قائلة "الله يوفقه ويوفقني".

ويبدو أن الزواج ما كان ليتم لو حصل الثنائي على فترة خطوبة أطول، وهو ما تحدثت عنه صراحة مشيرة إلى كونها سعيدة للغاية بعد الانفصال والحياة لن تتوقف بالنسبة لها بل ستتزوج من جديد والأهم أن تكون تشعر بالراحة في حياتها.

وأكدت أنها تعيش حالة نشاط فني مكثف، حيث تحضر لمفاجأة من أجل شهر رمضان المقبل، كما أنها تستعد لعمل مسرحي بعد شهر رمضان.