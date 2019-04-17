مي عز الدين مليونيرة شعبية في "البرنسيسة بيسة"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تمكنت ""الخليج 365"" من معرفة ملامح المسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي تُطل الفنانة مي عز الدين من خلاله بـ"شخصيتين" في السباق الرمضاني المقبل، بالرغم من حالة السرية التي يفرضها فريق العمل. حيث أنها تظهر بشخصية "بيسة" الفتاة الشعبية التي تعيش حياة عادية في طبقة اجتماعية فقيرة. إلا أن وضعها الاجتماعي ينقلب للنقيض بعد حصولها على ميراث لقطعة أرض تؤول إليها من أحد الاشخاص الذين عاشوا في الخارج لفتراتٍ طويلة. الأمر الذي يُدخلها في صراعات مرتبطة بوجود أشخاص تعرضوا للنصب وقاموا بشراء الأرض من نصابين يسعون لاستعادتها بشتى الطرق. لكونهم اعتقدوا أن صاحب الأرض الأصلي توفي بدون وريث، لكن، وجود "بيسة" يربكهم ويحوّل مجرى الأمور.



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