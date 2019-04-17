ليلى عز العرب ضيفة شرف فى البرنسيسة بيسة مع مى عز الدين

تظهر الفنانة ليلى عز العرب ضمن أحداث مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين كضيفة شرف، حيث من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين فى ثانى تعاون درامى مع شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد، حيث يعد هذا التعاون الأول لـ"مى" معه فى الدراما التليفزيونية، وسبق وتعاون الثنائى فى 3 أفلام دفعة واحدة، هى "فرح"، "أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".

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