سلمى حايك تُعلق على تبرع زوجها بإعادة بنائها

علقت المُمثلة المكسيكية من أصول لبنانية سلمى حايك، على تبرع زوجها الفرنسي، بمبلغ 100 مليون يورو، لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس.

وكتبت حايك عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مع صورة للكاتدرائية: "إنه لأمر مُلهم أنَّ نرى قوة فرنسا وروحها، وأن نتحد من أجل إعادة بناء تراثها".

وتعهد الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو، زوج الممثلة سلمى حايك، بتقديم 100 مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي تعرضت لتدمير جزئي نتيجة حريق ضخم نشب مساء الاثنين.

وقال بينو رئيس مجلس إدارة مجموعة "كيرينغ" التي تملك العديد من العلامات التجارية الفاخرة مثل "غوتشي" و"إيف سان لوران" :"إنَّه سيخصص 100 مليون يورو لتمويل جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل، وستدفعه شركة "أرتيميسط الاستثمارية التي تملكها عائلته.

ودمر حريق هائل كاتدرائية نوتردام التي تعد أحد أشهر المعالم وسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين، مما يعد خسارة فادحة للمدينة ولفرنسا.

وامتد الحريق إلى سطح الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي إنهار على أثر ذلك، ثم سقط السطح كله.

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وغطت سحابة دخان كبرى سماء المدينة فيما تساقط الرماد على مساحة واسعة حول الكاتدرائية.

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