ناصيف زيتون وشارموفرز وأوتوستراد نجوم حفلات طابا فى شم النسيم

يحيى فريق شارموفرز حفلا غنائيا بمشاركة فريق أوتوستراد فى طابا ضمن فعاليات مهرجان طابا الغنائى، الذى يقام للعام الثالث على التوالى، كما يشارك فى المهرجان المطرب اللبنانى ناصيف زيتون فى حفلته الأولى بمصر، ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات فى الخامس والعشرين من أبريل الجارى وتنتهى فى الثامن والعشرين وذلك تنشيطا للسياحة فى طابا.

من جانب آخر تحتفل فرقة شارموفرز بإطلاق ألبومها الغنائى الجديد "انفصام" مع جمهورها السكندرى لأول مرة، عبر ليلة غنائية طويلة تحتضنها مكتبة الإسكندرية مساء اليوم الأربعاء، بواقع حفلتين فى نفس اليوم، تبدأ الأولى فى الرابعة والنصف مساء فى حين تختتمها الثانية فى تمام الثامنة مساء.

وتقدم شارموفرز لجمهورها فى عروس البحر العرض اللايف الأول لألبوم "انفصام"، والذى يأتى بعد غياب قرابة 4 سنوات عن أول ألبوماتها "بارانويا"، ويضم 9 أغانى، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضى.

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