برومو قمر هادي هاني سلامة يحقق 2 مليون مشاهدة

حقق البرومو الدعائي الأول لمسلسل "قمر هادي" للنجم هاني سلامة، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، نجاحا كبيرا، خلال أيام من طرحه عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك", حيث حقق نسب مشاهدة عالية يتقرب من 2 مليون مشاهدة .



وقد أصبح البرومو حديث السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الغموض كان هو عنوان البرومو بعد أن امتلأ بالعديد من المطاردات، التي تم تنفيذها باستخدام تكنيك مختلف ومميز من خلال المخرج رؤوف عبدالعزيز.

وفوجئ الجمهور باستعانة عبدالعزيز والمونتير عمرو عاكف، بالملحن العالمي مارك بيتري لتنفيذ المؤثرات الصوتية الخاصة بالبرومو الدعائي به، ويعد من أشهر الموسيقيين في العالم، حيث قدم العديد من الأعمال الموسيقية لأهم الأفلام العالمية.



ويسجل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة بالمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب، وطاقة نور"، حيث حققا سويًا نجاحا كبيرا فى الدراما التليفزيونية.

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مسلسل «قمر هادي»، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رءوف عبدالعزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج سينرجي. وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدي رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.

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