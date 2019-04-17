شكرا لقرائتكم خبر عن التنين VS الفيل.. موجة سخرية بسبب "أفيال" سيرسى فى GOT.. وسانسا تشارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تنجو الحلقة الأولى من الموسم الثامن والأخير لمسلسل Game of Thrones، من لقطة السخرية، فبالرغم من جدية المشاهد والحبكة الدرامية التى برزت فى الحلقة إلا أن عشاق المسلسل، لم يفوتوا مشهد "الأفيال" بين سيرسى لانيستر ويورين جريجوى، وقاموا بتحويله لتريند ساخر.

المشهد الذى دار بشكل درامى بين الممثلة لينا هيدى صاحبة شخصية "سيرسى لانيستر" وبين الممثل بيلو أسبوك، صاحب شخصية "يورين جريجوي، بعد وصوله بالجنود التى طلبتها الأولى لمشاركتها فى حربها المقبلة للحفاظ على العرش، وتبينها بعدم وجود "أفيال" ضمن القوات كما طلبت وسرعان ما أظهرت اعتراضها.

وسرعان ما تحول مشهد "الأفيال" إلى موجة سخرية من قبل المشاهدين، بعد مقارنة الأفيال بالتنانين التى بحوزه دينيريس تايجريان أو بالموتى السائرين، وصعوبة المقارنة بينهما لعدم توافق القوى بين الطرفين.

وعلى مستوى العالم كله، انتشر الكثير من الكوميكس الساخر من تلك المشهد، حتى شاركت الممثلة صوفى تيرنر صاحبة شخصية "سانسا ستارك" فى التريند الساخر من الممثلة "لينا هيدي"، ونشرت صورها وهى ترتدى زى "فيل" وقامت بمشاركتها مع "سيرسى" عبر الـ story الخاص بها"

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وتغافلت هيدى عن الرد والمشاركة فى التريند الذى سيطر على مواقع السوشيال ميديا منذ طرح الحلقة الأولى يوم الأحد الماضى.



سانسا تسخر من سيرسى

بدأت الحلقة الأولى من GOT بوصول قوات التاجريان وجون سنو، إلى الشمال للاستعداد للحرب الكبرى، ومقابلة جون ستو لآريا بعد غياب سبعة مواسم متواصلة، وانتهت بلقاء السير جيمى لانيسر وبران ستارك فى وينترفيل.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة الثانية من المسلسل المقرر عرضها يوم الاثنين المقبل عبر شبكة قنوات HBO، بداية ملامح الحرب الكبرى واستعدادات الشمال لخوض المعركة الأولى، بحسب ما ظهر فى التريلر الرسمى للحلقة الجديدة.



جانب من حملة الكوميكس والسخرية

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.