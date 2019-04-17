شكرا لقرائتكم خبر عن "انزل وشارك".. أغنية جديدة لدعم المشاركة فى التعديلات الدستورية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فريق مسار إجبارى والمطرب الشعبى أحمد شيبة، كليب أغنية "انزل وشارك"، التى تدعو المواطنين للنزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، تحت شعار "عشان بلدنا ومستقبل ولادنا.. انزل وشارك وريح ضميرك". أغنية "انزل وشارك" من تأليف محمد جمعة، وتقول كلماتها: آدى القلم وآدى الميزان وآدى الطريق وانت الحكم وبردو أنت الفريق ما تحوش صوتك وعلى صوتك بالغنا. وانزل وشارك ده اللى شارك فى البنا.. مخسرش شيء لو فوق كتافك حمل صعب عليك تشيلو شارك صحابك ع الأقل يخف كيلو Advertisements بالعقل طلعم للقمر مش بالدراع وبالمشاركة الكل يابنى الخير يجيلو ما تقوم يا صاحبى مصر جايه بتنادينا ايدك فى ايدى عشان نعدى بالسفينة شارك وشد الحبل وارفعلك شراع ده كل بر شاب جملة يالا بينا انزل وشارك واوزنها واختار حياتك وارسمها. ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، فى تمام الثالثة عصراً، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، فى مدينة نصر، لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتحديد الجدول الزمنى لإجراء التصويت خارج وداخل البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "انزل وشارك".. أغنية جديدة لدعم المشاركة فى التعديلات الدستورية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.