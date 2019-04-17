شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى لروجينا: كل سنة وأنت طيبة يا "روج" القلب..وهى ترد:عشرة عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد السعدنى، على تهنئه الفنانة روجينا بمناسبة عيد ميلادها أمس الثلاثاء ، متمنيا لها السعادة والنجاح فى حياتها الفنية والشخصية. ونشر السعدنى، صورة تجمعه بروجينا، عبر حسابه على انستجرام، وعلق عليها قائلا: " كل سنة وأنتي طيبة يا "روج" القلب بحبك قوى قوى"، ومن جانبها ردت روجينا على تهنئه السعدنى قائلة: " و أنت طيب يا أحمد أخويا وصديقى وصحبى وعشرة عمرى ربنا يسعدك ياحبيبى تستاهل كل الخير ياطيب". Advertisements

أحمد السعدنى

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