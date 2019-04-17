شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق Game Of Thrones.. مشاهد من الحلقة الأولى والثانية × 35 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق المسلسل الفانتازى العالمى Game Of Thrones يوم الاثنين المقبل، لمشاهدة الحلقة الثانية من الـ season 8، والتى من المتوقع أن تشهد بداية للأحداث الساخنة فى وينترفيل.

ويتضمن الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones ستة حلقات، بدأت من 14 أبريل، ومن المقرر أن تنتهى فى التاسع عشر من مايو المقبل.

وتدور أحداث الموسم الثامن من مسلسل Game of Thrones حول الليالى الطويلة، فبعدما انتهى الموسم السابع، فإن Night King القائد الأعلى لـ White Walkers، يخطط للهجوم على Westeros مع جيش الموتى.

وحتى الآن، فإن المشاهد لا يعرف إذا ما كان الـ White Walkers سيظل قوة لا تقهر، بل ويزداد عدد جيشه، أم سيتم هزيمته، وهل هناك أية خطة تكتيكية بداخل تلك الجمجمة الجليدية، التى لا تتكلم ولا نعرف فيما تفكر بعد.



آريا ستارك فى الحلقة الثانية من مسلسل Game Of Thrones



آريا ستارك فى الحلقة الأولى من الموسم الثامن لمسلسل Game Of Thrones



آريا ستارك فى إحدى مشاهد الحلقة الثانية من مسلسل Game Of Thrones



أحد مشاهد الحلقة الثانية من الموسم الثامن لمسلسل Game Of Thrones



سيرسى فى الحلقة الأولى من الموسم الثامن لمسلسل Game Of Thrones



مشهد آخر لسيرسى فى الحلقة الأولى من مسلسل Game Of Thrones



جون سنو ودينيريس فى بداية الحلقة الأولى من الموسم الثامن



دينيريس فى الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones



سير دافيوس فى الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones



جون سنو ودينيرس



تنانين دينيريس فى الحلقة الأولى من مسلسل Game Of Thrones



جون سنو ودينيريس مع التنانين فى الحلقة الأولى Game Of Thrones



التنانين فى الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones



جيندرى فى الموسم الأخير من مسلسل Game Of Thrones



آريا ستارك فى مسلسل Game Of Thrones



أحد مشاهد الحلقة الأولى من الموسم الأخير فى مسلسل Game Of Thrones



مشهد من الحلقة الثانية فى الموسم الأخير لمسلسل Game Of Thrones

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game of thrones الموسم الثامن والأخير



آريا ستارك فى الحلقة الثانية من الموسم الأخير لمسلسل Game Of Thrones



مشهد من الحلقة الأولى لمسلسل Game Of Thrones



مشهد آخر من الحلقة الأولى للموسم الأخير فى مسلسل Game Of Thrones



مشهد التنانين فوق وينترفيل فى الموسم الأخير من مسلسل Game Of Thrones



مشهد من الحلقة الثانية للموسم الأخير فى مسلسل Game Of Thrones



مشهد أخر من الحلقة الثانية فى الموسم الأخير Game Of Thrones



جيمى لانيستر فى الحلقة الثانية من الموسم الأخير لمسلسل Game Of Thrones



جيمى لانيستر فى الموسم الأخير Game Of Thrones



جون سنو ودينيريس



جون سنو فى الحلقة الأولى من الموسم الأخير Game Of Thrones



جورا مومنت فى الحلقة الثانية من الموسم الأخير Game Of Thrones



جورا مومنت فى Game Of Thrones



فاريس فى الموسم الأخير من مسلسل Game Of Thrones



قلعة آل لانيستر فى مسلسل Game Of Thrones



مشهد من الحلقة الأولى فى الموسم الأخير Game Of Thrones



سام فى مسلسل Game Of Thrones



سانسا ستارك فى الحلقة الأولى من الموسم الأخير Game Of Thrones



سانسا ستارك فى تشاهد تحليق التنانين أعلى وينترفيل فى Game Of Thrones



مشهد من الحلقة الثانية فى الموسم الأخير Game Of Thrones



تورماند فى الحلقة الأولى من الموسم الأخير Game Of Thrones