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لعشاق Game Of Thrones.. مشاهد من الحلقة الأولى والثانية × 35 صورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق المسلسل الفانتازى العالمى Game Of Thrones يوم الاثنين المقبل، لمشاهدة الحلقة الثانية من الـ season 8، والتى من المتوقع أن تشهد بداية للأحداث الساخنة فى وينترفيل.

ويتضمن الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones ستة حلقات، بدأت من 14 أبريل، ومن المقرر أن تنتهى فى التاسع عشر من مايو المقبل.

وتدور أحداث الموسم الثامن من مسلسل Game of Thrones حول الليالى الطويلة، فبعدما انتهى الموسم السابع، فإن Night King القائد الأعلى لـ White Walkers، يخطط للهجوم على Westeros مع جيش الموتى.

وحتى الآن، فإن المشاهد لا يعرف إذا ما كان الـ White Walkers سيظل قوة لا تقهر، بل ويزداد عدد جيشه، أم سيتم هزيمته، وهل هناك أية خطة تكتيكية بداخل تلك الجمجمة الجليدية، التى لا تتكلم ولا نعرف فيما تفكر بعد.

Arya GOT S08 E02
آريا ستارك فى الحلقة الثانية من مسلسل Game Of Thrones

 

Arya stark game of thrones season 8
آريا ستارك فى الحلقة الأولى من الموسم الثامن لمسلسل Game Of Thrones

 

Arya Stark
آريا ستارك فى إحدى مشاهد الحلقة الثانية من مسلسل Game Of Thrones

 

Brienne of Tarth in game of thrones
أحد مشاهد الحلقة الثانية من الموسم الثامن لمسلسل Game Of Thrones

 

cersei lannister game of thrones season 8
سيرسى فى الحلقة الأولى من الموسم الثامن لمسلسل Game Of Thrones

 

cersei lannister
مشهد آخر لسيرسى فى الحلقة الأولى من مسلسل Game Of Thrones

 

daenerys targaryen and jon snow
جون سنو ودينيريس فى بداية الحلقة الأولى من الموسم الثامن 

 

daenerys targaryen game of thrones season 8
دينيريس فى الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones

 

Davos Seaworth
سير دافيوس فى الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones

 

dragon daenerys targaryen jon snow
جون سنو ودينيرس 

 

dragon daenerys targaryen
تنانين دينيريس فى الحلقة الأولى من مسلسل Game Of Thrones

 

dragon daenerys targaryen-jon snow
جون سنو ودينيريس مع التنانين فى الحلقة الأولى Game Of Thrones

 

dragon
التنانين فى الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones

 

game of thrones 2019
جيندرى فى الموسم الأخير من مسلسل Game Of Thrones

 

game of thrones season 8 Arya stark
آريا ستارك فى مسلسل Game Of Thrones

 

game of thrones season 8 E1
أحد مشاهد الحلقة الأولى من الموسم الأخير فى مسلسل Game Of Thrones

 

game of thrones season 8 E02
مشهد من الحلقة الثانية فى الموسم الأخير لمسلسل Game Of Thrones

 

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game of thrones season 8
game of thrones الموسم الثامن والأخير

 

game of thrones season8
آريا ستارك فى الحلقة الثانية من الموسم الأخير لمسلسل Game Of Thrones

 

Got S08 E01
مشهد من الحلقة الأولى لمسلسل Game Of Thrones

 

GOT S08E01
مشهد آخر من الحلقة الأولى للموسم الأخير فى مسلسل Game Of Thrones

 

house stark game of thrones season 8
مشهد التنانين فوق وينترفيل فى الموسم الأخير من مسلسل Game Of Thrones

 

Jacob Anderson and Nathalie Emmanuel in Game of Thrones
مشهد من الحلقة الثانية للموسم الأخير فى مسلسل Game Of Thrones

 

Jacob Anderson in Game of Thrones
مشهد أخر من الحلقة الثانية فى الموسم الأخير Game Of Thrones

 

jaime lannister Game of thrones e02
جيمى لانيستر فى الحلقة الثانية من الموسم الأخير لمسلسل Game Of Thrones

 

jaime lannister
جيمى لانيستر فى الموسم الأخير Game Of Thrones

 

jon snow and daenerys targaryen
جون سنو ودينيريس 

 

jon snow game of thrones season 8
جون سنو فى الحلقة الأولى من الموسم الأخير Game Of Thrones

 

Jorah Mormont in game of thrones
جورا مومنت فى الحلقة الثانية من الموسم الأخير Game Of Thrones

 

Jorah Mormont
جورا مومنت فى Game Of Thrones

 

Lord Varys
فاريس فى الموسم الأخير من مسلسل Game Of Thrones

 

S08 E01 game of thrones season 8
قلعة آل لانيستر فى مسلسل Game Of Thrones 

 

S08E01 GOT
مشهد من الحلقة الأولى فى الموسم الأخير Game Of Thrones

 

sam game of thrones
سام فى مسلسل Game Of Thrones

 

sansa stark game of thrones season 8
سانسا ستارك فى الحلقة الأولى من الموسم الأخير Game Of Thrones

 

sansa stark
سانسا ستارك فى تشاهد تحليق التنانين أعلى وينترفيل فى Game Of Thrones

 

The Hound
مشهد من الحلقة الثانية فى الموسم الأخير Game Of Thrones

 

Tormund Giantsbane
تورماند فى الحلقة الأولى من الموسم الأخير Game Of Thrones

 

tyrion lannister game of thrones season 8
تيريون لانيستر فى الموسم الأخير من Game Of Thrones

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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