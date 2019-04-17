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شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق Game Of Thrones.. مشاهد من الحلقة الأولى والثانية × 35 صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق المسلسل الفانتازى العالمى Game Of Thrones يوم الاثنين المقبل، لمشاهدة الحلقة الثانية من الـ season 8، والتى من المتوقع أن تشهد بداية للأحداث الساخنة فى وينترفيل.
ويتضمن الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones ستة حلقات، بدأت من 14 أبريل، ومن المقرر أن تنتهى فى التاسع عشر من مايو المقبل.
وتدور أحداث الموسم الثامن من مسلسل Game of Thrones حول الليالى الطويلة، فبعدما انتهى الموسم السابع، فإن Night King القائد الأعلى لـ White Walkers، يخطط للهجوم على Westeros مع جيش الموتى.
وحتى الآن، فإن المشاهد لا يعرف إذا ما كان الـ White Walkers سيظل قوة لا تقهر، بل ويزداد عدد جيشه، أم سيتم هزيمته، وهل هناك أية خطة تكتيكية بداخل تلك الجمجمة الجليدية، التى لا تتكلم ولا نعرف فيما تفكر بعد.
آريا ستارك فى الحلقة الثانية من مسلسل Game Of Thrones
آريا ستارك فى الحلقة الأولى من الموسم الثامن لمسلسل Game Of Thrones
آريا ستارك فى إحدى مشاهد الحلقة الثانية من مسلسل Game Of Thrones
أحد مشاهد الحلقة الثانية من الموسم الثامن لمسلسل Game Of Thrones
سيرسى فى الحلقة الأولى من الموسم الثامن لمسلسل Game Of Thrones
مشهد آخر لسيرسى فى الحلقة الأولى من مسلسل Game Of Thrones
جون سنو ودينيريس فى بداية الحلقة الأولى من الموسم الثامن
دينيريس فى الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones
سير دافيوس فى الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones
جون سنو ودينيرس
تنانين دينيريس فى الحلقة الأولى من مسلسل Game Of Thrones
جون سنو ودينيريس مع التنانين فى الحلقة الأولى Game Of Thrones
التنانين فى الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones
جيندرى فى الموسم الأخير من مسلسل Game Of Thrones
آريا ستارك فى مسلسل Game Of Thrones
أحد مشاهد الحلقة الأولى من الموسم الأخير فى مسلسل Game Of Thrones
مشهد من الحلقة الثانية فى الموسم الأخير لمسلسل Game Of Thrones
game of thrones الموسم الثامن والأخير
آريا ستارك فى الحلقة الثانية من الموسم الأخير لمسلسل Game Of Thrones
مشهد من الحلقة الأولى لمسلسل Game Of Thrones
مشهد آخر من الحلقة الأولى للموسم الأخير فى مسلسل Game Of Thrones
مشهد التنانين فوق وينترفيل فى الموسم الأخير من مسلسل Game Of Thrones
مشهد من الحلقة الثانية للموسم الأخير فى مسلسل Game Of Thrones
مشهد أخر من الحلقة الثانية فى الموسم الأخير Game Of Thrones
جيمى لانيستر فى الحلقة الثانية من الموسم الأخير لمسلسل Game Of Thrones
جيمى لانيستر فى الموسم الأخير Game Of Thrones
جون سنو ودينيريس
جون سنو فى الحلقة الأولى من الموسم الأخير Game Of Thrones
جورا مومنت فى الحلقة الثانية من الموسم الأخير Game Of Thrones
جورا مومنت فى Game Of Thrones
فاريس فى الموسم الأخير من مسلسل Game Of Thrones
قلعة آل لانيستر فى مسلسل Game Of Thrones
مشهد من الحلقة الأولى فى الموسم الأخير Game Of Thrones
سام فى مسلسل Game Of Thrones
سانسا ستارك فى الحلقة الأولى من الموسم الأخير Game Of Thrones
سانسا ستارك فى تشاهد تحليق التنانين أعلى وينترفيل فى Game Of Thrones
مشهد من الحلقة الثانية فى الموسم الأخير Game Of Thrones
تورماند فى الحلقة الأولى من الموسم الأخير Game Of Thrones
تيريون لانيستر فى الموسم الأخير من Game Of Thrones
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