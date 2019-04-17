شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب سفر شادى شامل للمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر الفنان شادي شامل الي المكسيك أمس الثلاثاء في رحلة قصيرة بعدما عقد لقاءات وجلسات عمل في القاهرة مع عدد من الملحنين والشعراء.

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فيما توجه شامل الي المكسيك للقاء عدد من الموسيقيين في محاولة منه للبحث عن شكل ولون موسيقي جديد ، خاصة بعد أن نصحه الكثيرون بالتوجه إليها والاهتمام بموسيقي ال Tejano المعروفة والتي تتكون من مجموعة من الفنون منها البوب والموسيقى المكسيكية، وموسيقى المارياتشي، وهو من الأنماط الموسيقية المشهورة في جنوب تكساس والمكسيك.