شاهد… بريطانية تدفع الاف الدولارات لتتحول الى دمية جنسية!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 11:57 صباحاً - خضعت نجمة إنستغرام البريطانية، سيندي موور، لمجموعة من العمليات الجراحية المكلفة، حتى تشبه “الدمى الجنسية”.
وقامت موور بعمليات لتكبير الثدي والأرداف ونفخ الشفاه، بتكلفة مادية فاقت الـ13 ألف دولار أمريكي، وفقا لما نشرته “سبوتنيك”.
وقالت موور إنها تشعر بالفخر لكونها “دمية جنس”، خاصة وأن مظهرها الخارجي جعل الرجال “أكثر انبهارا بها”.
وترفض موور الارتباط بالرجال، لأن أغلبهم لا ينبهرون إلا بخصائصها الأنثوية البارزة، ولا ينظرون إلى شخصيتها إطلاقا، كم تتمنى أن تقابل أحدا عكس ذلك.
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