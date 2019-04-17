كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 11:57 صباحاً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور من لحظة تقدّم رجل الاعمال زياد عمّار لطلب يد ملكة جمال لبنان 2015 والممثلة ​فاليري أبو شقرا​ في أجواء رومانسية.

وركع زياد امام حبيبته الجميلة وطلب يدها ووافقت هي على طلبه وألبسها خاتماً من الالماس.

لم يعرف اي تفاصيل عن حياة خطيب وصيفة ملكة جمال العالم لكن انتشرت صورة قريبة له تظهر وسامته.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا​ في أجواء رومانسية.. حبيب فاليري أبو شقرا يركع امامها ويطلب يدها للزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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