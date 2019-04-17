وفاة نجل الممثل الكويتي جاسم النبهان

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 11:57 صباحاً - غيب الموت الراحل محمد النبهان نجل الممثل الكويتي ​جاسم النبهان​ أمس الثلاثاء، حيث كشف سعد الخير الله عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خبر الوفاة.

الراحل الذي كان يبلغ 44 عاماً توفي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ومن المقرر ان يتم تشييع جثمانه اليوم الاربعاء بعد صلاة العصر في مقبرة صليبيخات.

يذكر ان والد الراحل “محمد” الممثل جاسم النبهان يعد واحداً من أبرز الممثلين الكويتيين وسبق له الزواج مرتين، وإحداهما كانت من الممثلة الراحلة ​طيبة الفرج​، ولديه منها 6 أبناء من بينهم محمد النبهان.