تيم حسن يسدل الستار على برومو “الهيبة الحصاد” وجبل شيخ الجبل بتوعّد: “إذا بلشت شي رح بكملو” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: أسدل النجم السوري تيم حسن الستار على البرومو الدعائي الرسمي الخاص بمسلسل “الهيبة الحصاد” الذي يخوض به سباق دراما رمضان لهذا العام.

ويظهر “جبل شيخ الجبل” الذي يجسد دوره تيم، بلقطات حابسة للأنفاس في البرومو حيث يقول: “نحن شايلين الكفن على كتافنا طول عمرنا، الموت حق.. ما حدا رح يقدر يقرب أو يدعس على خيال من خيالاتنا طول ما فيّي نفس وإذا بلشت بشي رح بكملو”.

ويتابع شيخ الجبل: “أنا ما فيني حط إجري بالهيبة قبل ما لاحقي حلّ لهل كذبة.. أنا جبل سلطان شيخ الجبل ابن الهيبة، شقفة من هالبلد”.

وفي نهاية الإعلان التشويقي تظهر الشرطة وهي تحاصر “الهيبة” لإلقاء القبض عل جبل شيخ الجل، وسط أجواء من الإثارة والتشويق.

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البرومو حقق رواجًا واسعًا فور إطلاقه حيث تصدّر صفحات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وسط تفاعل غير مسبوق من الجمهور ومحبّي تيم حسن.

وكان تيم حسن قد حقق نجاحًا جماهيريًا ساحقًا بالجزأين الأوّل والثاني من مسلسل “الهيبة” وتربع على عرش المنافسة الدرامية حيث خرجت شخصية “جبل شيخ الجبل” عن دائرة المألوف وباتت مصدر إلهام لعدد كبير من المشاهدين والمتابعين في الوطن العربي حتى أن البعض أطلقوا على أبنائهم الحديثي الولادة اسم “جبل”.

تجدر الإشارة إلى أن “الهيبة الحصاد” من تأليف، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “الصبح اخوان”.