ماذا بين روبي وأحمد عز؟

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد كل من الممثل المصري أحمد عز والفنانة روبي لتقديم عمل مسرحي جديد يعنوان “علاء الدين” من انتاج “كايرو شو”، وهو من الأعمال العالمية التي سيتم عرضها باللغة العربية.

وقد اختارت إدارة “كايرو شو” الفنانين أحمد عز وروبي ومحمد سعد لتقديم بطولة العرض، على أن تتعاقد معهم رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وحققت “كايرو شو” نجاحًا لافتًا مؤخرًا من خلال تقديمها ثلاثة عروض مسرحية متنوعة، حيث افتتحت عروضها بـ”3 أيام في الساحل” الذي شهد عودة محمد هنيدي إلى خشبة المسرح، ثم قدمت عرض “Not Frozen” للأطفال، وتقدم حاليًا عرض “الملك لير” بطولة الفنان يحي الفخراني وفاروق الفيشاوي.