رسميًا: طرح وثائقي Homecoming عن قصة حياة بيونسيه

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متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت شبكة “نتفليكس” الأمريكية فيلم وثائقي يتناول قصة حياة النجمة العالمية بيونسيه بعنوان Homecoming.
وأعلنت بيونسيه عن بدء عرض الفيلم من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، هذا وأطلقت الأغاني التي يتضمنها العمل عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
وكانت “نتفليكس” قد شنّت حملة اسعة للترويج للفيلم طيلة الأيام الماضية، خاصةً أن بيونسيه تتمتّع بقاعدة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء العالم.
تجدر الإشارة إلى أن بيونسيه تملك ماركة عالمية بنفس اسم الفيلم Homecoming، وكانت قد قدمت منذ فترة منحة دراسية تحمل اسم Homecoming Scholars Award Program.
لمشاهدة برومو الفيلم:
للإستماع إلى أغاني الفيلم من هنا
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