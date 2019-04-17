بالفيديو .. أصالة تروّج للسياحة في الفيوم

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قامت أصالة بتصور الكليب الخاص بأغنية "بنت أكابر "، وتم طرح الكليب على جميع مواقع التواصل الإجتماعي، وقد تساءل معجبيها عن المكان الرائع الذي إختارته أصالة للتصوير، بسبب جمال مشاهد التصوير.
وقد اختارت أصالة محافظة الفيوم في مصر، وهو المكان الذي تميّز بجمال وروعة المشاهد، وقد أبرزت مدى جمال البيت الفيومي، والمناظر الطبيعية الخلّابة التي تميزب بها مدينة الفيوم.
"بنت أكابر" هو أجدد أغاني الفانة أصالة، وهو من إخراج زوجها الفنان طارق العريان، الذي يتميز دائما بترك بصمة رائعة في كل عمل يقوم بتصويره.
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