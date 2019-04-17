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Apr 17, 2019
تستضيف الإعلاميّة كارلا حداد في حلقة جديدة من برنامج “في Male” النجم محمد اسكندر هذا الأحد على شاشتي الـ”LBCI” والـ”LDC”.
كيف ستكون أجواء المواجهة والتحدّيات ضمن فقرات البرنامج، خاصة ان “اسكندر” معروف بأغنيه المشهورة ضد المرأة ما دفع بعدة جمعيات نسوية الى التحرك لوقف لهذه النوعية من الأغاني التي يقدمها.
بدورها، أكدت “حداد” في اتصال معنا ان حلقة محمد اسكندر ستثير الجدل ومعروف بأغانيه عن المرأة.
أيضاً أعربت “كارلا” عن سعادتها بعد عرض أربع حلقات من البرنامج الذي احتل المرتبة الأولى كـ تراندينغ والمرتبة الاولى كـ رايتنغ.
وشكرت “كارلا” الرب على هذا النجاح الذي تحققه وهي تسعى في كل حلقة الى تقديم الأفضل خاصة انها تحاول ان تكون الحلقة تشبه الضيف أكثر وبحسب المجال الذي هو فيه وأين يرتاح.
نذكر ان كارلا كانت قد استضافت في برنامجها كل من البوبستار رامي عياش، الممثل باسم ياخور، الفنان الكوميدي طوني ابو جودة، والممثل بديع ابو شقرا.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص – ضيف كارلا حداد هذا الأحد مثير للجدل، فكيف ستكون المواجهة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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