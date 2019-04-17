خاص- داليدا خليل ومحمد امام معًا في رمضان

بعد ان طرح النجم المصري محمد إمام سؤالاً على متابعيه حول رأيهم في أكثر فنانة لبنانية شابة يحبون مشاهدتها معه كضيفة شرف في مسلسل “هوجان”، وقع اختيار النجم الشاب على النجمة اللبنانية داليدا خليل التي ستطل على الجمهور المصري بالمسلسل كضيفة شرف.

وفي التفاصيل، تلعب داليدا شخصية طبيبة بيطرية تدعى “مي” من عائلة فقيرة تعيش مع والدها حيث تجري الاحداث داخل منزلها في الوقت الذي يصل “امام” الى بيروت لاسترجاع بعض الآثار المسروقة فتساعد “مي” الشخص المُصاب والذي كان يرافق محمد امام.

وفي اتصال مع داليدا لمعرفة رأيها في المشاركة، أكدت لنا أنها سعيدة جداً لاختيار محمد امام لها لتلعب هذا الدور.

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بدوره نشر امام صورة تجمعه مع داليدا حيث أكد انها كانت مناسبة جداً للدور وهي فنانة جميلة وانسانة أجمل. وكتب: “من فترة طلبت منكم ترشحولي نجمة لبنانية تكون ضيفة شرف مسلسل هوجان.. ناس كتير من كل الوطن العربي رشحتلي نجمة لبنان داليدا خليل وكانت فعلاً مناسبة جداً للدور .. فنانة جميلة وأنسانة أجمل وأستمتعت بالشغل معاها .. متحمس إن انتوا تشوفوا المشاهد اللي صورناها مع بعض .. إستنونا في رمضان إن شاء الله“.

كما غردت داليدا على حسابها على تويتر قائلة: “شكرا لكل من رشح اسمي للمشاركة في مسلسل “هوجان” الى جانب النجم محمد امام سعيدة جدا بهذا التعاون واستمتعت جدا في المشاهد التي جمعتنا وفخورة بالتعاون للمرة الاولى مع نجم بحجمه من مصر”.

مسلسل “هوجان” من المقرر عرضه في رمضان تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة سينرجي. ويضم مجموعة كبيرة من الممثلين هم: محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، داليدا خليل، عبير صبري، أوس أوس، صلاح عبد الله وغيرهم.

من جهة أخرى، تستكمل “خليل” تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “أسود”، حيث تلعب شخصية “كارين” من انتاج شركة “ايغل فيلمز” كتابة كلوديا مرشيليان واخراج سمير حبشي، وسيعرض على شاشة LBCI في رمضان.

مسلسل “أسود” بطولة العديد من النجوم نذكر منهم: داليدا خليل، باسم مغنية، ورد الخال، الكو داوود وغيرهم. الموسيقى التصويرية ستحمل توقيع الفنان باسم رزق زوج ورد الخال، حيث سيتم تسجيل الموسيقى الاوركسترالية في روسيا.