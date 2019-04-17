أصالة تثيرُ الجدل بتغريدة.. فهل قصدتْ أنغام مجددا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربتْ المطربة السورية أصالة، عن صدمتها، في بعض الأشخاص الذين أدخلتهم حياتها، لكنّ هذه الصّدمة أضعف تأثيرًا، من سعادتها بمن عرفتهم، وأنّها لن تحسب من عمرها وقتًا أضاعته على من لا يستحقّ قربها.

وغرّدتْ أصالة، عبر"تويتر": "صدمتي بالبعض أضعف تأثيرًا من سعادتي وفخري بمنّ عرفتهم من أُناس غيرهم".

وتابعتْ المطربة السورية، "ولأنّني مُنعّمةً بالحظّ، وقدوةً أُحاول أنّ أكون لمنّ أفخر أنا بهم، فلا أحسبُ من عمّري وقتًا أنا ضيّعته، على منّ لايستحقّ قربي، وأَسعد حتّى أملأُ روحي أُنسًا وودًّا، مع منّ همّ كُثر، محبّين وأهل طيّبين".

وتفاعل متابعون، مع تغريدة أصالة، فالبعض أكّد على كلامها، وأنّ من خسر صداقتها هو الخسران، والبعض لفت إلى أنّها تقصد المطربة المصرية أنغام، التي ردتْ قبل أيام في مقابلة تلفزيونية على من انتقدوا زواجها، باقول: اللي يزعل يتفلق".

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وقال متابع: "أنغام: طبعًا واضحة تقصدني بالكلام"، وأضاف متابع: بووم لأنغام"، وكتبت أخرى: "كلام عميق ما تفهمه أنغام، ردي عليها بكلمة (تتفلقي انتي يا بعيدة)".

وكتب أحد المتابعين: "أيوه كده اقصفيهم بسهام منطقك الجميل وعلميهم من تكوني، أصولة ولا تجاملي كان من تكون، ال عدها صوت ال ..، بلا أحرف تون مع صريخ أكيد معروفة مين هيه".

وأوضح أحد المتابعين قائلًا: "هاد الرد على أنغام، بس أصالة إنتي هيك طبعك، يعني كل يوم تمجدي فنانة، خليكي طبيعي، احكي كلمة حلوة عن فنانة بس ما تزيدي مدح وحب، اليوم حبيبتك بكرا عدوتك يعني بدنا نروق واحنا نمدح فنان كلمتين من القلب أحسن من مجلد مدح وبعد شوي نصير أعداء، عدي لـ 3 أو لـ10 قبل لا تعظمي فنانين".

يُذكر، أنّ الفنانتين أصالة وأنغام، بينهما حالة من القطيعة منذ زواج الأخيرة، من الموزّع الموسيقيّ المصريّ، أحمد إبراهيم، وذلك بسبب صِلة قرابة أحمد، بأسرة أصالة، حيث أنّه ابن شقيقة زوجها المخرج المصريّ، طارق العريان.