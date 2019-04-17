مروان خوري يعلّق على قرار روتانا بحقّ إليسا.. هل أنصف الأخيرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان اللبنانيّ، مروان خوري، عن سبب عدم الدّفاع عن نفسه في وجه الإشاعات، التي صاحبت حفل توزيع جوائز "موريكس دور"، الذي أقيم مؤخرًا، وعدم نيله لإحدى الجوائز، وحقيقة سحب التكريم منه.

كما تحدّث خوري لـ"فوشيا"، عن برنامج "الزمن الجميل"، الذي يشارك فيه، من انتاج أبوظبي للإعلام، مبديًا سعادته الكبيرة، لوجود عدد من المواهب التي تحمل خامة صوتية فريدة من نوعها.

إلى ذلك، تطرّق النجم اللبنانيّ للحديث عن القرار الذي اتّخذته شركة روتانا للصّوتيات والمرئيات، بحذف أغاني النجمة إليسا من "أنغامي"، الشّهير، وضمّ أغانيها للتطبيق الجديد "ديزر"، ومدى أحقيّة الشّركة للقيام بهذه الخطوة.

يُذكر، أنّ خوري قد انتهى مؤخرًا، من وضع لمساته الأخيرة على الديو المشترك، "دقوا عالخشب"، الذي يؤدّيه إلى جانب النّجم، حسين الجسمي، بمبادرة من دولة الإمارات، والتى جاءت من ضمن مبادرات عام التّسامح.